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    Мужская сборная России выиграла эстафету вольным стилем на ЧЕ

    Водные виды
    Мужская сборная России по плаванию завоевала золото чемпионата Европы по водным видам спорта, проходящем в Глазго.

    Евгений Рылов
    Евгений Рылов
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    Россияне победили в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

    В финальном заплыве победители показали результат 3 минуты 12,23 секунды.

    Российскую команду представляли Евгений Рылов, Данила Изотов, Владимир Морозов и Климент Колесников.

    Второе место заняла команда Италии (+0,67), третьей стала сборная Польши (+1,97).

    Заплыв на 400 метров вольным стилем выиграл украинец Михаил Романчук (3:45,18), вслед за которым расположились норвежец Хенрик Кристиансен (3:47,07) и немец Хеннинг Мюлайтнер (3:47,18).

    Лучшей на 400-метровке комплексом у женщин стала француженка Фантен Лесаффр (4:34,17). Серебро досталось итальянке Иларии Кузинато (4:35,05), бронза — британке Ханне Майли (4:35,34).

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    • Женскую эстафету 4×100 метров вольным стилем выиграли француженки (3:34,65). Второе место заняли голландки (3:34,77), третье — датчанки (3:37,03). 0

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