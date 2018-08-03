Мужская сборная России выиграла эстафету вольным стилем на ЧЕ

Россияне победили в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.
В финальном заплыве победители показали результат 3 минуты 12,23 секунды.
Российскую команду представляли Евгений Рылов, Данила Изотов, Владимир Морозов и Климент Колесников.
Второе место заняла команда Италии (+0,67), третьей стала сборная Польши (+1,97).
Заплыв на 400 метров вольным стилем выиграл украинец Михаил Романчук (3:45,18), вслед за которым расположились норвежец Хенрик Кристиансен (3:47,07) и немец Хеннинг Мюлайтнер (3:47,18).
Лучшей на 400-метровке комплексом у женщин стала француженка Фантен Лесаффр (4:34,17). Серебро досталось итальянке Иларии Кузинато (4:35,05), бронза — британке Ханне Майли (4:35,34).
Женскую эстафету 4×100 метров вольным стилем выиграли француженки (3:34,65). Второе место заняли голландки (3:34,77), третье — датчанки (3:37,03). 0