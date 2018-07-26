ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Голов в новом сезоне мы тоже ждем побольшеПод знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 10:28
    • Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии журнала Forbes
  • 10:14
    • Бердыев: «Зенит» — фаворит сезона, причём явный
  • 08:39
    • «Манчестер Юнайтед» победил «Милан» в серии пенальти
  • 07:41
    • Андре Шюррле стал игроком «Фулхэма»
  • 07:26
    • Тите продлил контракт со сборной Бразилии
    Все новости спорта

    Российские рапиристки проиграли кореянкам в четвертьфинале ЧМ

    Фехтование
    Российские рапиристки Инна Дериглазова, Светлана Трипапина, Анастасия Иванова и Марта Мартьянова проиграли сборной Южной Кореи в 1/4 финала командного турнира на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском Уси.

    Инна Дериглазова
    Инна Дериглазова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Россиянки уступили со счетом 38:40.

    В полуфинале кореянки встретятся со сборной США. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Перестройка российского биатлона
  • 24/05/2018 в 01:33
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на футбол 26 июля
  • 8,36
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Арсенал» с «Атлетико» за Лигу Европы?
  • «Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Ждем удачного дебюта от «Уфы» в Европе
  • «Уфа» — «Домжале». Прогноз и ставки
  • 2,27
    •
  • «Тобол» подтвердит статус фаворита
  • «Тобол» — «Пюник». Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол На разгрузку. С кем попрощается «Ливерпуль» и КлоппРассмотрим список футболистов, которые могут покинуть «Ливерпуль» в нынешнее межсезонье Вчера в 11:380
  • 06:52
    • «Бенфика» отыгралась с 0:2 и победила «Боруссию» по пенальти
  • 06:40
    • «Ювентус» обыграл «Баварию» благодаря дублю Фавилли
  • 23:49
    • «Селтик» обыграл «Русенборг» в рамках квалификации ЛЧ
    Джо Харт Футбол Будущее Харта. Где лучше возродить карьеру?Бывший голкипер сборной Англии ищет новый клуб 24/07/2018 в 19:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Солигорск победит, Брест и Минск — нет
  • 8,36
    •
  • 09:58
    • Российские рапиристки проиграли кореянкам в четвертьфинале ЧМ
  • 09:46
    • Газизов: С нетерпением ждем старта на еврокубковой арене
  • 09:34
    • 41-летний Винс Картер продолжит карьеру в «Атланте»
    Маурицио Сарри Футбол Сарри взялся за делоОбзор СМИ после первого матча «Челси» под руководством итальянского тренера 24/07/2018 в 14:450
  • 23:28
    • «Аякс» обыграл австрийский «Штурм» в Лиге чемпионов
  • 09:26
    • «Реал» продлит контракт с Навасом
  • 09:21
    • «Ростов» подписал защитника «Шинника»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон