Сегодня в 09:58 Российские рапиристки проиграли кореянкам в четвертьфинале ЧМ Фехтование Российские рапиристки Инна Дериглазова, Светлана Трипапина, Анастасия Иванова и Марта Мартьянова проиграли сборной Южной Кореи в 1/4 финала командного турнира на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском Уси. Инна Дериглазова insidethegames.biz 18 000Бонус на первый депозитЗабрать! 0 0 0 0 0 подписаться подписаться Россиянки уступили со счетом 38:40. В полуфинале кореянки встретятся со сборной США. 0