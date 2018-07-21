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    Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии, Сироткин — 12-й

    Формула-1 Автоспорт
    На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась квалификация Гран-при Германии.

    Себастьян Феттель
    Себастьян Феттель
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    Победу в ней одержал представитель «Феррари» Себастьян Феттель, получивший право стартовать с «поул-позишн».

    Второй результат показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. А тройку лучших замкнул еще один пилот «Феррари» Кими Райкконен.

    Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал в квалификации 12-е время.

    Льюис Хэмилтон в концовке первого сегмента был вынужден покинуть трассу из-за проблем с болидом.

    Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация

    1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.11,212
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,204
    3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,335
    4. Макс Ферстаппен («Мерседес») — +0,610
    5. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,988
    6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,332
    7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,348
    8. Карлос Сайнс («Рено») — +1,480
    9. Шарль Леклер («Заубер») — +1,505
    10. Серхио Перес («Форс Индия») — +1,562

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.13,657
    12. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.13,702
    13. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.13,736
    14. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — без времени
    15. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — без времени

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.13,720
    17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.13,749
    18. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.14,045
    19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.14,206
    20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.14,401. 0

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