Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии, Сироткин — 12-й

На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась квалификация Гран-при Германии.

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Победу в ней одержал представитель «Феррари» Себастьян Феттель, получивший право стартовать с «поул-позишн».

Второй результат показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. А тройку лучших замкнул еще один пилот «Феррари» Кими Райкконен.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал в квалификации 12-е время.

Льюис Хэмилтон в концовке первого сегмента был вынужден покинуть трассу из-за проблем с болидом.

Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.11,212

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,204

3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,335

4. Макс Ферстаппен («Мерседес») — +0,610

5. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,988

6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,332

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,348

8. Карлос Сайнс («Рено») — +1,480

9. Шарль Леклер («Заубер») — +1,505

10. Серхио Перес («Форс Индия») — +1,562

Не прошли в третий сегмент:

11. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.13,657

12. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.13,702

13. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.13,736

14. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — без времени

15. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — без времени

Не прошли во второй сегмент:

16. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.13,720

17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.13,749

18. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.14,045

19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.14,206

20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.14,401. 0