Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии, Сироткин — 12-й

Победу в ней одержал представитель «Феррари» Себастьян Феттель, получивший право стартовать с «поул-позишн».
Второй результат показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. А тройку лучших замкнул еще один пилот «Феррари» Кими Райкконен.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал в квалификации 12-е время.
Льюис Хэмилтон в концовке первого сегмента был вынужден покинуть трассу из-за проблем с болидом.
Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.11,212
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,204
3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,335
4. Макс Ферстаппен («Мерседес») — +0,610
5. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,988
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,332
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,348
8. Карлос Сайнс («Рено») — +1,480
9. Шарль Леклер («Заубер») — +1,505
10. Серхио Перес («Форс Индия») — +1,562
Не прошли в третий сегмент:
11. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.13,657
12. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.13,702
13. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.13,736
14. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — без времени
15. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — без времени
Не прошли во второй сегмент:
16. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.13,720
17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.13,749
18. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.14,045
19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.14,206
20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.14,401. 0