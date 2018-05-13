Олейник победил Альбини на турнире UFC 224

Российский боец смешанных единоборстводержал победу над бразильцемв рамках турнира UFC 224 в Рио-де-Жанейро.

Бой завершился победой Олейника в первом раунде удушающим приемом.

Теперь в активе 40-летнего Олейника 56 побед в 67 поединках, из них 45 досрочно.

«Тяжелее было перед боем, чем во время него. Я не скажу, что этот соперник был слабым. Еще посмотрим его в других боях: пацан крепкий и сильный.

Я встаю в поединках с такими оппонентами. Он весит 130 кг, является хорошим ударником. Здесь либо я сделаю ошибку, либо он. В итоге он сделал ошибку и поплатился за это.

Что касается следующего боя, то будем смотреть. Но мы просили у UFC бой на сентябрь. Если будет все по плану, то именно в эти сроки проведем бой», — цитирует Олейника «Р-Спорт».

В другом бою UFC 224 россиянин Султан Алиев проиграл бразильцу Варлею Алвесу.