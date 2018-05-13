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    У Медведевой на Олимпиаде были проблемы с позвоночником

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    Евгения Медведева
    На фото:Евгения Медведева
    Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева на Олимпиаде-2018 испытывала проблемы с позвоночником, утверждает «Первый канал» со ссылкой на источник, близкий к фигуристке.

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    После Игр врачи рекомендовали ей на два месяца воздержаться от тренировок. В начале мая она прошла медобследование в Германии. Врачи разрешили ей заниматься и делать прыжки.

    На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева стала второй, уступив соотечественнице Алине Загитовой.

    По неофициальной информации, серебро могло стать одной из причин ухода Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

    Об уходе от Тутберидзе Медведева объявила 7 мая.

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