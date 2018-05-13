У Медведевой на Олимпиаде были проблемы с позвоночником

Двукратная чемпионка мира и Европына Олимпиаде-2018 испытывала проблемы с позвоночником, утверждает «Первый канал» со ссылкой на источник, близкий к фигуристке.

За мечтой об олимпийском золоте: Медведева уезжает в Канаду

После Игр врачи рекомендовали ей на два месяца воздержаться от тренировок. В начале мая она прошла медобследование в Германии. Врачи разрешили ей заниматься и делать прыжки.

На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева стала второй, уступив соотечественнице Алине Загитовой.

По неофициальной информации, серебро могло стать одной из причин ухода Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

Об уходе от Тутберидзе Медведева объявила 7 мая.