У Медведевой на Олимпиаде были проблемы с позвоночником

За мечтой об олимпийском золоте: Медведева уезжает в Канаду
После Игр врачи рекомендовали ей на два месяца воздержаться от тренировок. В начале мая она прошла медобследование в Германии. Врачи разрешили ей заниматься и делать прыжки.
На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева стала второй, уступив соотечественнице Алине Загитовой.
По неофициальной информации, серебро могло стать одной из причин ухода Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.
Об уходе от Тутберидзе Медведева объявила 7 мая.