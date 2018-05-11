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    СК РФ направил в WADA документы, опровергающие слова Родченкова о подмене допинг-проб

    Допинг Вокруг спорта
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    Григорий Родченков
    На фото:Григорий Родченков
    Следствие собрало доказательства, опровергающие слова информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в лабораторию в Сочи и подмене биоматериала, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    «В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП "Антидопинговый центр" Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показаения Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок "Берег Кит" в ночное время», — сказала Петренко.

    Cледствием в адрес ВАДА направлены копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Елены Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Алексея Петухова, которые комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.

    Из документов следует, что допинг пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью якобы происходила их замена на чистые и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов. Допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось.

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