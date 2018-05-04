Шляхтин: В случае с Чегиным санкции ИААФ абсолютно оправданны

Президент ВФЛАпрокомментировал ситуацию с отстранением российских ходоков от участия в чемпионате мира.

ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в командном чемпионате мира по ходьбе в нейтральном статусе.

Причиной стала информация о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

«Если эти ходоки объективно виноваты, федерация будет поддерживать их отстранение. Мы уже сами устали с этим бороться.

Самое страшное в чем – буквально две недели назад я был в Саранске. Был в Центре ходьбы, встречался с Ольгой Каниськиной. Мы прогулялись по новому манежу, обсудили текущие вопросы.

Отдельно попросил: "Оля, я тебя умоляю. Только чтобы ничего больше не было. Ты знаешь, о чем я говорю. Не подставьте ребят и всю федерацию, всех атлетов". Все знают, что за ходоками особый контроль. Их чаще тестируют, к ним пристальное внимание.

Спросил и про Чегина. Что ответила Каниськина? Что его нет в городе. Через две недели выяснилось, что он в Киргизии.

Эта история сильно ухудшила наши отношения с рабочей группой ИААФ. У нас был Чегин, потом история с Владимиром Казариным, потом снова Чегин, потом всплыл дисквалифицированный Казарин, затем Чегин, Казарина уже не было, и вот опять Чегин.

И в данном случае санкции со стороны ИААФ абсолютно оправданы. Когда я общаюсь с рабочей группой, они реально не понимают, как такое может быть. В их головах не укладывается, что у нас все еще происходит такое и мы не можем навести порядок», — приводит слова Шляхтина «Спорт-Экспресс».

Олимпийская чемпионка-2008 и чемпионка мира-2007 Ольга Каниськина — одна из воспитанниц Чегина.

В 2015 году она была уличена в нарушении антидопинговых правил, ее результаты с 15 августа 2009 по 15 октября 2012 года, включая серебро Олимпиады-2012, были аннулированы.

В 2016 году она была назначена заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва в Саранске.