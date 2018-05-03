Бах: Власти Украины подтвердили МОК снятие запрета на выступление в России

Президент Международного олимпийского комитетазаявил, что министерство спорта Украины отменило решение о запрете на выступление украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ после консультаций с МОК.

«Украинский министр спорта запретил своим спортсменам участвовать в соревнованиях в России. Но после переговоров с МОК это решение был изменено, а украинцы могут участвовать в соревнованиях в России. Мы уже получили официальное подтверждение от властей страны, что запрет больше не действует.

Исполком МОК обсудил вопрос бойкотов по политическим мотивам. Мы придерживаемся своей позиции — нулевая толерантность к подобным проявлениям. Спорт должен объединять и быть вне политики. Бойкоты направлены против наших ценностей», — приводит слова Баха ТАСС.