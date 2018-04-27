Колобков: Впереди нас ждут многие процессы в судах по нашим спортсменам

Министр спорта РФпрокомментировал мотивировочные части решения CAS по апелляциям. В них говорится, что информатор WADAне смог подтвердить свои обвинения.

«Эта информация не новая для нас. Мотивировочная часть говорит сама за себя, на чем строился Доклад Макларена, что заявления основывались в основном на словах Родченкова. Родченкову задавали очень серьезные вопросы. Видимо, Макларену было достаточно просто заявлений этого информатора. Само решение CAS говорит само за себя. Вина спортсменов, если была, должна была быть доказана со всеми доказательствами, чего не было. Впереди нас ждут многие процессы в судах по нашим спортсменам», — приводит «Р-Спорт» слова Колобкова.

Родченков в CAS заявил, что не давал спортсменам допинговый коктейль «Дюшес», не видел, чтобы спортсмены его употребляли, не видел, чтобы тренеры и спортсмены получали инструкции по его употреблению, не видел, чтобы спортсмены сдавали заранее заготовленную мочу и манипулировали с допинг-пробами.

По итогам расследования МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Российские спортсмены подали апелляции в CAS на решения МОК. Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 россиян, апелляции еще 11 атлетов были частично удовлетворены.