Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Китая

Пилот «Феррари»показал лучшее время в третьей практике на третьем этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая.

Свой лучший круг на трассе в Шанхае немец проехал за 1 минуту 33,018 секунды.

Второе время показал еще один гонщик «Феррари» финн Кими Райкконен (+0,451 секунды). Тройку замкнул его соотечественник Вальттери Боттас (+0,743) из «Мерседеса».

Обладатель лучшего времени в первой и второй сессиях британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+1,039) разместился на пятом месте.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин (+1,723) занял десятую позицию.

Формула-1. Гран-при Китая. Третья практика

1. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — 1:33.018

2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.451

3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.743

4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.951

5. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.039

6. Кевин Магнуссен (Haas) +1.311

7. Серхио Перес (Force India) +1.427

8. Эстебан Окон (Force India) +1.438

9. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.564

10. Сергей Сироткин (Williams) +1.723

11. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.823

12. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.833

13. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.959

14. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +1.973

15. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +2.043

16. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.061

17. Лэнс Стролл (Williams) +2.357

18. Шарль Леклер (Sauber) +2.479

19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.661

20. Ромен Грожан (Haas) +2.738.