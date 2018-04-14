Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Китая

Свой лучший круг на трассе в Шанхае немец проехал за 1 минуту 33,018 секунды.
Второе время показал еще один гонщик «Феррари» финн Кими Райкконен (+0,451 секунды). Тройку замкнул его соотечественник Вальттери Боттас (+0,743) из «Мерседеса».
Обладатель лучшего времени в первой и второй сессиях британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+1,039) разместился на пятом месте.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин (+1,723) занял десятую позицию.
Формула-1. Гран-при Китая. Третья практика
1. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — 1:33.018
2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.451
3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.743
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.951
5. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.039
6. Кевин Магнуссен (Haas) +1.311
7. Серхио Перес (Force India) +1.427
8. Эстебан Окон (Force India) +1.438
9. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.564
10. Сергей Сироткин (Williams) +1.723
11. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.823
12. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.833
13. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.959
14. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +1.973
15. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +2.043
16. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.061
17. Лэнс Стролл (Williams) +2.357
18. Шарль Леклер (Sauber) +2.479
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.661
20. Ромен Грожан (Haas) +2.738.