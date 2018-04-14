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    Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Китая

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    Себастьян Феттель
    На фото:Себастьян Феттель
    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей практике на третьем этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая.

    Свой лучший круг на трассе в Шанхае немец проехал за 1 минуту 33,018 секунды.

    Второе время показал еще один гонщик «Феррари» финн Кими Райкконен (+0,451 секунды). Тройку замкнул его соотечественник Вальттери Боттас (+0,743) из «Мерседеса».

    Обладатель лучшего времени в первой и второй сессиях британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+1,039) разместился на пятом месте.

    Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин (+1,723) занял десятую позицию.

    Формула-1. Гран-при Китая. Третья практика

    1. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — 1:33.018
    2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.451
    3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.743
    4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.951
    5. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.039
    6. Кевин Магнуссен (Haas) +1.311
    7. Серхио Перес (Force India) +1.427
    8. Эстебан Окон (Force India) +1.438
    9. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.564
    10. Сергей Сироткин (Williams) +1.723
    11. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.823
    12. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.833
    13. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.959
    14. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +1.973
    15. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +2.043
    16. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.061
    17. Лэнс Стролл (Williams) +2.357
    18. Шарль Леклер (Sauber) +2.479
    19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.661
    20. Ромен Грожан (Haas) +2.738.

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