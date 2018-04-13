Паралимпийская чемпионка Лысова выиграла суд у немецкой газеты Bild

Шестикратная паралимпийская чемпионка россиянкавыиграла суд против немецкого издания Bild, обвинившего лыжницу и биатлонистку в употреблении допинга, сообщает пресс-служба ПКР.

За несколько дней до начала Паралимпийских игр в Пхёнчхане газета опубликовала статью, в которой назвала Лысову «русской, принимающей допинг». Россиянка попросила газету удалить статью и опубликовать опровержение, однако издание категорически отказалось это сделать.

Лысова подала в Окружной суд Гамбурга заявление против Bild на запрет в отношении публикации «по причине грубого нарушения личных прав и прав, гарантированных международным законодательством для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

В итоге суд удовлетворил обращение Лысовой, запретив Bild в дальнейшем называть ее «русской, употребляющей допинг». Также газете было предписано удалить статью. Которая порочит имя спортсменки.

Лысова является шестикратной паралимпийской чемпионкой. Также россиянка восемь раз становилась серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Она является четырехкратной чемпионкой мира.