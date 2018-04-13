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    Фуркад: Надеюсь, Устюгова лишат золота, если история с допингом подтвердится

    Биатлон Допинг
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    Мартен Фуркад
    На фото:Мартен Фуркад
    Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал новость о том, что россиянин Евгений Устюгов мог применять запрещенные препараты во время зимних Олимпийских игр в Ванкувере.

    Устюгов одержал победу в масс-старте, а Фуркад в той гонке стал вторым.

    «Я вице-чемпион Олимпийских игр в Ванкувере. Это часть моего бэкграунда, истории выступлений. Не уверен, что справился бы со всеми проблемами, которые у меня были, если бы выиграл в Ванкувере золото. Даже не уверен, что продолжал бы карьеру до сих пор.

    ВАДА открыло дело в отношении Евгения Устюгова

    У меня есть серебряная медаль и я чрезвычайно горд. Я не променял бы ее ни на что на свете, ведь это связана с определенными пережитыми эмоциями в тот день.

    Надеюсь, что Устюгов потеряет свой титул, если вся эта история окажется правдой. Но я не стану счастливее, если мне достанется золото», — сказал Фуркад в интервью Le Monde.

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