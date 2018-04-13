Фуркад: Надеюсь, Устюгова лишат золота, если история с допингом подтвердится

Французский биатлонистпрокомментировал новость о том, что россиянинмог применять запрещенные препараты во время зимних Олимпийских игр в Ванкувере.

Устюгов одержал победу в масс-старте, а Фуркад в той гонке стал вторым.

«Я вице-чемпион Олимпийских игр в Ванкувере. Это часть моего бэкграунда, истории выступлений. Не уверен, что справился бы со всеми проблемами, которые у меня были, если бы выиграл в Ванкувере золото. Даже не уверен, что продолжал бы карьеру до сих пор.

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У меня есть серебряная медаль и я чрезвычайно горд. Я не променял бы ее ни на что на свете, ведь это связана с определенными пережитыми эмоциями в тот день.

Надеюсь, что Устюгов потеряет свой титул, если вся эта история окажется правдой. Но я не стану счастливее, если мне достанется золото», — сказал Фуркад в интервью Le Monde.