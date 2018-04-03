Нурмагомедов хотел драться с Макгрегором после отмены боя с Фергюсоном

Российский боец UFCзаявил, что после отмены боя с американцемхотел хотел встретиться с ирландцем

Фергюсон, напомним, получил травму колена за шесть дней до проведения турнира UFC 223. На предстоящем турнире Фергюсона заменит чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй. Формат боя не претерпит изменений – Нурмагомедов и Холлоуэй сразятся за титул в легком дивизионе.

«Сначала я сказал им: "Эй, а где этот 'Бургер Кинг' (Конор Макгрегор снимался в рекламе 'Burger King', – прим. ред.)? Ведите его сюда ко мне". Мне нужен этот парень – он пару недель назад написал твит, мол, будьте готовы. Где он сейчас? Шесть дней мало для сгонки? Это не два и не три. За шесть дней можно согнать прилично.

Дэйна сказал, что он должен выглядеть хорошо, мол, у него спонсорские сделки и прочее. Сказал, что нельзя, чтобы его лицо изменилось. Я сказал, чтобы дали кого-то другого. Мне неважно кого – лишь бы этот бой был за титул. У меня лучшая победная серия в UFC – я устал от обычных боев. Мне 29 лет. Я молод, голоден – мое время пришло. Я должен драться за титул.

Дэйна сказал, что работает над этим. Он перезвонил через час. Но я не думал, что мне предложат Макса Холлоуэя. Думал, будет Порье или Альварес. Или может Кьеза, Фелдер, Яквинта или Петтис. Но мне позвонили и сказали, что дают Холлоуэя. Я ответил, что за настоящий титул мне без разницы с кем драться», – сказал Нурмагомедов в интервью The MMA Hour.