ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Нурмагомедов хотел драться с Макгрегором после отмены боя с Фергюсоном

    Единоборства
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хабиб Нурмагомедов
    На фото:Хабиб Нурмагомедов
    Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что после отмены боя с американцем Тони Фергюсоном хотел хотел встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.

    Фергюсон, напомним, получил травму колена за шесть дней до проведения турнира UFC 223. На предстоящем турнире Фергюсона заменит чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй. Формат боя не претерпит изменений – Нурмагомедов и Холлоуэй сразятся за титул в легком дивизионе.

    «Сначала я сказал им: "Эй, а где этот 'Бургер Кинг' (Конор Макгрегор снимался в рекламе 'Burger King', – прим. ред.)? Ведите его сюда ко мне". Мне нужен этот парень – он пару недель назад написал твит, мол, будьте готовы. Где он сейчас? Шесть дней мало для сгонки? Это не два и не три. За шесть дней можно согнать прилично.

    Дэйна сказал, что он должен выглядеть хорошо, мол, у него спонсорские сделки и прочее. Сказал, что нельзя, чтобы его лицо изменилось. Я сказал, чтобы дали кого-то другого. Мне неважно кого – лишь бы этот бой был за титул. У меня лучшая победная серия в UFC – я устал от обычных боев. Мне 29 лет. Я молод, голоден – мое время пришло. Я должен драться за титул.

    Дэйна сказал, что работает над этим. Он перезвонил через час. Но я не думал, что мне предложат Макса Холлоуэя. Думал, будет Порье или Альварес. Или может Кьеза, Фелдер, Яквинта или Петтис. Но мне позвонили и сказали, что дают Холлоуэя. Я ответил, что за настоящий титул мне без разницы с кем драться», – сказал Нурмагомедов в интервью The MMA Hour.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 02/04
    • Бой Нурмагомедоа и Фергюсона сорвался в четвертый раз
  • 24/03
    • Россияне завоевали шесть золотых медалей в первый день КМ по самбо
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруWADA частично признала свою ошибкуМельдониевый хэппи-эндО сенсационном решении Всемирного антидопингового агентства Федор Емельяненко проиграл Мэтту МитрионуИмператор сокрушен. Катастрофа в Нью-ЙоркеСМИ о поражении Федора ЕмельяненкоАнтон ШипулинСамый скандальный сезон в истории биатлонаИтоги биатлонного сезона — в нашем обзоре СМИТом БрэдиТриумф волиПодводим итоги одного из самых эпичных Супербоулов в истории НФЛЕвгения МедведеваОжидаемый триумф лунной девочкиСМИ о победе Евгении Медведевой на чемпионате Европы
    Подробный разбор
  • Король Фуркад, чудо Маккарайнен и смазанный сезон сборной России
  • Итоги биатлонного сезона
    •
  • Первое личное золото Цветкова, фантастическая Маккарайнен и великий Фуркад
  • Итоги этапа Кубка мира в Тюмени
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Слово Роналду многое решит
  • «Ювентус» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 3 апреля
  • 2,03
    •
  • Повторит ли Монтелла ошибки Штегера?
  • «Севилья» — «Бавария». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 3 апреля
  • 1,66
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 07:51
    • Тихонов: Бабиков и Подчуфарова поливают тренеров, но сами ничего не сделали
  • 07:42
    • Российские керлингисты победили норвежцев на ЧМ
  • 15:23
    • Майгуров назвал сроки и условия восстановления СБР в IBU
  • 14:30
    • Чернова признала санкции IAAF за допинг
  • 12:15
    • Вяльбе хочет видеть сборную России самой сильной в мире
  • 11:40
    • Майгуров и Драчев — в комиссии по выбору тренеров сборных России
  • 11:12
    • Менеджер Нурмагомедова предложил Фергюсону найти тренера по ходьбе
  • 02/04
    • Россияне проиграли Италии на ЧМ по керлингу
  • 02/04
    • Фергюсон раздражен из-за отмененного боя с Нурмагомедовым
  • 02/04
    • Бой Нурмагомедоа и Фергюсона сорвался в четвертый раз
  • 02/04
    • Российские керлингисты одержали первую победу на ЧМ
  • 01/04
    • Ан примет решение о своей карьере летом
  • 01/04
    • Бабиков выиграл гонку преследования на чемпионате России
  • 01/04
    • Бюджет Игр-2024 может вырасти на 500 миллионов евро
  • 01/04
    • Мартен Фуркад будет выступать еще два года
  • 01/04
    • Юрлова-Перхт выиграла пасьют на ЧР в Ханты-Мансийске
  • 01/04
    • Российские керлингисты проиграли Канаде на старте ЧМ
  • 31/03
    • Репницына выиграла масс-старт на ЧР в Сыктывкаре
  • 31/03
    • Логинов стал чемпионом России по биатлону в спринте
  • 31/03
    • СБР не может дать Гроссу гарантий по новому контракту
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ