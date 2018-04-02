Бой Нурмагомедоа и Фергюсона сорвался в четвертый раз

Президент UFCсообщил, что временный чемпион промоушена в легком весеполучил травму колена и не сможет принять участие в турнире UFC 223, проведение которого запланировано на 7 апреля.

На предстоящем турнире Фергюсона заменит чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй. Формат боя не претерпит изменений – россиянин Хабиб Нурмагомедов и Холлоуэй сразятся за титул в легком дивизионе.

Бой Хабиба и Фергюсона отменен уже в четвертый раз: в 2015 и 2016 годах спортсменам помешали травмы, а в 2017 Нурмагомедов не смог сделать вес.

«Тони, выздоравливай. Хочу посоветовать тебе: больше не болтай, в голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь, этот урок научить тебя следить за языком», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.