Чернова признала санкции IAAF за допинг

Российская легкоатлеткаподписала форму признания санкций IAAF за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ВФЛА.

Семиборка получила наказание в виде дисквалификации на четыре месяца.

«В соответствии с ратификацией РУСАДА Татьяна Чернова признана нарушившей антидопинговые правила IAAF и дисквалифицирована на 4 месяца с 26 марта 2018 года (момента подписания формы признания санкций).

Повторный анализ допинг-пробы спортсменки, взятой на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, выявил наличие туринабола (класс S1 запрещённого списка-2008)», — говорится в сообщении.

Аннулированию подлежат все результаты, достигнутые спортсменкой в период с 17 августа 2008 года по 15 августа 2009 года.