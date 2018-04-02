Менеджер Нурмагомедова предложил Фергюсону найти тренера по ходьбе

, менеджер российского бойца UFC, прокомментировал инцидент с травмой американца

На предстоящем турнире UFC 223 Фергюсона заменит чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй.

Фергюсон раздражен из-за отмененного боя с Нурмагомедовым

«Тони, что с тобой случилось? Ты пнул столб по пути в церковь, а он надрал тебе задницу в ответ? Но оставим это в стороне. Я не пожелаю травмы и злейшему врагу. Надеюсь, что ты вернешься, желаю тебе скорейшего выздоровления. Просто очень надежный источник сказал мне, что Фергюсон получил травму, давая очередное интервью. Пусть найдет себе тренера по ходьбе», — написал Абдель-Азиз на своей странице в Twitter.