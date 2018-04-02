Фергюсон раздражен из-за отмененного боя с Нурмагомедовым

заявил, что сильно раздражен из-за полученной травмы , которая не позволит ему провести поединок за титул чемпиона UFC в легком дивизионе против

На предстоящем турнире UFC 223 Фергюсона заменит чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй.

«Словами не передать, как сильно я раздражен и рассержен. В пятницу я завершал свои обязательства перед СМИ перед боем против Нурмагомедова. Когда я находился в студии, со мной произошел неприятный случай, в результате которого я повредил связки колена. Мой врач и доктор UFC сказали, что мне не стоит драться, а один из них считает, что мне нужна операция. Поэтому я должен поговорить со специалистами и решить, как действовать дальше, чтобы защитить свой титул как можно скорее.

Хочу извиниться перед поклонниками, UFC, Хабибом, моими товарищами, тренерами, друзьями и, самое главное, семьей. Счастливой Пасхи всем. Верю, что есть смысл в этом кошмаре, потому что это не первоапрельская шутка. Хорошего вам здоровья и благословения», — написал Фергюсон на своей странице в Twitter.