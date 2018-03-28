Резцова готова бесплатно консультировать сборную России

Трехкратная олимпийская чемпионказаявила, что готова бесплатно помочь сборной России в качестве консультанта.

В составе женской сборной России выступают две дочери Резцовой — Дарья Виролайнен и Кристина Резцова.

«У нас же такая текучка кадров, что каждый новый сезон биатлонисткам приходится привыкать к новым требованиям.

На мой взгляд, в женской команде должен остаться Сергей Коновалов. Также этот сезон в резервной команде здорово отработали Виталий Норицын и Павел Ланцов.

Если подтянуть к этим ребятам опытного Анатолия Хованцева, который уже заявил, что готов рассмотреть возможность полноценного возвращения в Россию, и четко следовать критериям отбора, то результаты сборной могут пойти в гору.

В конце концов я также готова бесплатно помочь нашей сборной в качестве консультанта. Приехать на предсезонные сборы, поработать над техникой. Также я бы могла проводить индивидуальные беседы с девушками. В женском спорте особая психология, которую прочувствовать мужчине не так просто», — приводят слова Резцовой «Известия».