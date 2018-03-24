Российские керлингистки проиграли Корее, но вышли в плей-офф ЧМ

Женская сборнаяпробилась в плей-офф чемпионата мира по керлингу, который проходит в канадском Норт-Бей.

В своем предпоследнем матче кругового турнира россиянки уступили команде Южной Кореи — 7:8, хотя после шестого энда вели со счетом 7:1.

В составе сборной России в матче участие принимали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева, а Анна Сидорова осталась в запасе.

В заключительном матче кругового турнира сборная России нанесла поражение команде Дании — 10:5.

Россию в этой игре представляли Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва. Анна Сидорова осталась в запасе.

Сборная России, одержавшая 7 побед в 12 матчах, заняла четвертое место по итогам группового турнира. В плей-офф россиянки сыграют с чешками (пятое место), другую путевку в полуфинал оспорят сборные Южной Кореи (3) и США (6).

Матчи пройдут в субботу.

Напрямую в 1/2 финала турнира вышли сборные Канады и Швеции.