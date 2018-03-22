Коляда — второй после короткой программы на ЧМ

Фигурист показал чистый прокат и получил 100,08 балла.
Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
Победу в короткой программе праздновал американский фигурист Нэтан Чен (101,94).
Тройку лидеров замыкает еще один американец Винсент Чжоу. Еще один россиянин Дмитрий Алиев — тринадцатый.
Фигуристы представят произвольную программу 24 марта. Чемпионат мира завершится 25 марта.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чэн (США) — 101,94.
2. Михаил Коляда (Россия) — 100,08.
3. Винсент Чжоу (США) — 96,78...
13. Дмитрий Алиев (Россия) — 82,15.