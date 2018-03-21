Загитова: На ЧМ-2018 волнуюсь больше, чем на Олимпиаде

Россиянкаоценила свое выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.

Олимпийская чемпионка и чемпионка Европы-2018 занимает второе место, уступая итальянке Каролине Костнер 0,76 балла.

«Я расстроилась тому, что не все получилось в программе и каталась как-то скованно по ощущениям.

Если честно, я тут сильнее волновалась, чем на Олимпийских играх. Почему это получилось, не знаю, буду анализировать.

Я сейчас вспомнила Женю Медведеву. Очень сложно, зная, что ты лидер, чисто прокатывать программу, с этим сложнее справиться», — сказала Загитова в эфире канала «Матч! Арена».