Елистратов завоевал бронзу на 500 м на ЧМ в Монреале

Российский шорт-трекистзавоевал бронзовую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Монреале (Канада).

Елистратов в финале показал время 40,827 секунды. Первое место занял кореец Хван Дэ Хон (40,742 секунды), вторым стал китаец Жэнь Цзывэй (40,805).

Шестикратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан выбыл на стадии четвертьфинала, еще один представитель России Денис Айрапетян — в предварительном раунде.

У женщин на дистанции 500 метров лучшей стала южнокорейская шорт-трекистка Чхве Мин Джон (42,845 секунды). Второй стала полька Наталия Малишевская (43,441), третьей — китаянка Цюй Чуньюй (43,527).

Россиянка Софья Просвирнова завершила выступление в 1/4 финале, Екатерина Ефременкова выбыла в предварительном раунде.