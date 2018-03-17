Большунов стал победителем масс-старта в Фалуне

21-летний спортсмен преодолел дистанцию в 15 километров за 36 минут 59,8 секунды.
Для Большунова это первая победа на этапах Кубка мира.
Вторым стал швед Калле Хальфварссон (+1,3), третьим – итальянец Франческо де Фабиани (+3,1).
Пярмякоски выиграла масс-старт в Фалуне
Еще один россиянин Алексей Червоткин стал пятым (+5,2).
Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция
Мужчины, масс-старт, классический стиль, 15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 36.59,8
2. Калле Хальфварссон (Швеция) — отставание 1,3
3. Франческо де Фабиани (Италия) — 3,1
4. Алексей Полторанин (Казахстан) — 3,7
5. Алексей Червоткин (Россия) — 5,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) — 5,6
12. Александр Бессмертных (Россия) — 6,8
18. Евгений Белов (Россия) — 9,1
19. Максим Вылегжанин (Россия) — 9,1
21. Андрей Ларьков (Россия) — 11,4
25. Денис Спицов (Россия) — 14,4
48. Глеб Ретивых (Россия) — 1.33,0