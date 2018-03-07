В Приморье хотят построить базу для керлинга

Федерация керлинга России (ФКР) намерена построить спортивную базу в Приморье.

Такая возможность обсуждалась на встрече главы ФКР Дмитрия Свищева, помощника Президента РФ Игоря Левитина, вице-премьера Юрия Трутнева и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

«В Дальневосточном федеральном округе нужно сделать хорошие спортивные базы, где могли бы и тренироваться, и готовиться к крупным международным турнирам сборные Российской Федерации. Сейчас наши спортсмены готовятся за рубежом. Было бы хорошо, если бы мы уже к следующей Олимпиаде успели построить хорошую спортивную инфраструктуру здесь, на Дальнем Востоке», – передает сайт администрации Приморского края слова Левитина.