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    Бессеберг: Решение о проведении этапа КМ в Тюмени – окончательное

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    Андерс Бессеберг
    На фото:Андерс Бессеберг
    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что 9-й этап Кубка мира не будет перенесён из Тюмени.

    «Решение о проведении этапа Кубка мира в Тюмени — окончательное.

    Гонки пройдут в любом случае — с теми спортсменами, которые выйдут на старт. Мы дали Тюмени этот этап еще до того, как РУСАДА было объявлено несоответствующим кодексу WADA.

    Американцы могут поступать так, как хотят. Никаких доказательств того, что Союз биатлонистов России был вовлечен в какие-либо допинговые системы – нет», — цитирует Бессеберга NRK.

    Ранее сборные Канады, США и Чехии отказались от участия в российском этапе Кубка мира.

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