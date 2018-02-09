Президент UFC: Мэйвезер согласился на два боя с Макгрегором

Экс-чемпион мира по боксуможет провести реванш с экс-чемпионом мира в смешанных единоборствах, но уже по правилам ММА.

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что Мэйвезер и Макгрегор договорились о двух боях.

«Еще до их боя Флойд сказал, что проведет два поединка с Конором — по правилам бокса и MMA. Нам осталось только ждать», — приводит слова Уайта UFC Tonight.

Также сообщается, что Мэйвезер уже согласился на бой с Макгрегором по правилам ММА.

Напомним, в августе прошлого года Мэйвезер выиграл у Макгрегора в боксерском ринге, одержав победу в десятом раунде.

Позже Макгрегор предложил Мейвезеру провести бой по правилам MMA