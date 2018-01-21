Фуркад выиграл масс-старт в Антхольце, Шипулин — 9-й

Лидер общего зачета Кубка мира с двумя ошибками на рубежах показал результат 40.18,6.
Для Фуркада это шестая победа в сезоне и первая за уик-энд в Антерсельве после двух вторых мест. Вообще же это 18-й подиум француза подряд.
Второе и третье места заняли норвежцы Тарьей Бё и Эрленд Бьонтегорд соответственно.
Лучший из россиян Антон Шипулин допустил три промаха и финишировал только девятым. Логинов на 18-м месте с тремя промахами. Бабиков на 24-м месте с четырьмя промахами.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт. 15 км
1. Мартен Фурркад (Франция) – 40.18,6 (2 штрафных круга).
2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 2,8 (2).
3. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – + 5,1 (2)…
9. Антон Шипулин (Россия) – + 41,8 (3)…
18. Александр Логинов (Россия) – + 1.16,8 (3)…
24. Антон Бабиков (Россия) – + 2.14,6 (4)