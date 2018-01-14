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    Мякяряйнен победила в масс-старте в Рупольдинге

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    Кайса Мякяряйнен выиграла на финише у Лауры Дальмайер
    На фото:Кайса Мякяряйнен выиграла на финише у Лауры Дальмайер
    Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен одержала победу в женском масс-старте на 12,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

    Мякяряйнен преодолела дистанцию за 34 минуты 5,6 секунды, пробежав при этом два штрафных круга.

    Всего 0,8 секунды финке проиграла немка Лаура Дальмайер, на счету которой тоже два промаха. Тройку сильнейших замкнула чешка Вероника Виткова.

    Отметим, что лидером после четвертой стрельбы ушла канадка Розанна Кроуфорд, но ей не хватило сил на последний круг, поэтому она стала лишь четвертой.

    Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Рупольдинге

    Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала 22-й, Дарья Виролайнен — 26-й.

    Биатлон. Кубок мира.5-й этап. Рупольдинг, Германия
    Масс-старт, 12, 5 км. Женщины

    1. Мякяряйнен (Финляндия) — 34.05,6 (2 шт. круга)
    2. Дальмайер (Германия) — отставание 0,8 (2)
    3. Виткова (Чехия) — 4,6 (2)
    4. Кроуфорд (Канада) — 5,2 (0)
    5. Херманн (Германия) — 16,7 (4)
    6. Домрачева (Белоруссия) — 23,7 (3)…
    22. Юрлова-Перхт (Россия) — 1.47,1 (3)…
    26. Виролайнен (Россия) — 2.12,6 (4)

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