Бабиков: Сегодня в эстафете я был достаточно слабый

Россиянинпосле мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что недоволен своим этапом.

Напомним, что Бабиков за последний круг третьего этапа проиграл порядка 30 секунд, из-за чего Антон Шипулин уходил на дистанцию более чем в минуте позади лидеров. Россияне в итоге стали третьими.

«Мой плохой ход? Дело было в соперниках. Был Фуркад, который показал нереальную скорость. Но сегодня я сам был достаточно слабый.

Не стал бы соотносить мое самочувствие с самочувствием Цветкова. Все люди разные, по-разному реагируют на условия в горах.

Тем более, он на день больше отдохнул. В любом случае, Максим был сегодня хорош, терпел.

Надеюсь, благодаря моим товарищам получится набрать позитивную энергию. Мы в призах, хотя я недоволен своим этапом. Надо сконцентрироваться на хорошем, тем более, что есть повод», – цитирует Бабикова «Спорт-Экспресс».