Российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке на ЧЕ

Мужская сборнаязавоевала серебряные медали в командной гонке на чемпионате Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне.

Данила Семериков, Сергей Грязцов и Александр Румянцев в финале показали результат 3 минуты 44,59 секунды.

Победу одержали спортсмены из Нидерландов, преодолевшие дистанцию за 3 минуты 42,79 секунды.

Бронзовые награды достались сборной Польши – 3 минуты 52,60 секунды.

В женской командной гонке россиянки Ольга Граф, Екатерина Шихова и Наталья Воронина тоже взяли серебро с результатом 3 минуты 01,88 секунды.

Победу одержали нидерландки Маррит Ленстра, Лотте ван Бик и Мелисса Вейфье – 2.59,34.

Третье место заняли немки Роксанн Дуфтер, Габриэль Хиршбихлер и Мишель Уриг – 3.01,88.