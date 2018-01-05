Крамер: Это была безумная гонка, Устюгов был в ярости

Главный тренер сборной Россиипосле масс-старта «Тур де Ски» в Оберстдорфе отметил, что, финишировавший 28-м, был в ярости от своего выступления.

«Устюгов был в ярости. Не собираюсь произносить то, что он сказал мне. В его речи было много слов, которые нельзя писать в прессе.

Это была безумная гонка. Устюгов упал трижды, один раз – с двумя другими россиянами.

Он потерял много времени и все же вернулся в первую группу, но продвинуться дальше было невозможно. На последнем отрезке он шел 15-м, но снова упал.

Решение жюри провести масс-старт на такой трассе очень плохое. Вчера мы спрашивали, почему бы не провести спринт. Спринт стал бы хорошим решением.

Не понимаю, почему в "Тур де Ски" оставили только один спринт. Это было бы безопаснее для лыжников», – цитирует TV2 Крамера.