«Ак Барс» объявил о подписании контракта с Евгением Дадоновым до 31 мая 2029 года. Нападающий возвращается в КХЛ, где дважды выигрывал Кубок Гагарина со СКА.

Евгений Дадонов globallookpress.com

По данным Sport24, казанцы заплатят игроку 50 млн рублей за нынешний сезон и по 80 млн за каждый из двух следующих. «Чемпионат» добавляет, что в каждом из сезонов он может заработать ещё 80 млн бонусами за попадание в топ-3 бомбардиров, снайперов или лучших по показателю полезности в КХЛ. К моменту окончания контракта Дадонову исполнится 40 лет.

Из СКА уехал после второго Кубка Гагарина

Дадонов начинал в челябинском «Тракторе» и впервые уехал в Северную Америку ещё в 2009-м — во «Флориду». За «Пантерз» он сыграл 55 матчей в НХЛ за три сезона, однако большую часть первого североамериканского отрезка провёл в АХЛ, а после обмена в «Каролину» выступал за её фарм-клуб. После возвращения выступал за «Донбасс», затем перебрался в СКА, с которым взял Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах.

Летом 2017-го Дадонов вернулся в «Пантерз» и с тех пор девять сезонов подряд провёл в НХЛ. В списке его клубов также значатся «Оттава», «Вегас», «Монреаль», «Даллас» и «Нью-Джерси».

В последнем сезоне в НХЛ набрал одно очко

Ещё в регулярке-2024/25 Дадонов забросил 20 шайб и отдал 20 передач за «Даллас», после чего добрался вместе со «Старс» до финала конференции. После этого он подписал однолетний контракт с «Нью-Джерси» и рассказывал, что хотел продолжать играть в НХЛ.

«Были контакты с Россией, но это было самым последним вариантом, если мне что-то не понравится по вариантам в НХЛ», — говорил тогда форвард.

В «Нью-Джерси» Дадонов получил перелом кисти в первом же матче регулярки. В ноябре он вернулся в состав, а в декабре снова выбыл, на этот раз из-за травмы запястья. К середине января форвард успел сыграть всего пять раз, а закончил сезон с одним результативным действием (1+0) в 24 матчах. Летом он остался без контракта, и ещё в августе «Ак Барс» называли среди возможных вариантов продолжения карьеры.

Дадонов в составе «Далласа» в сезоне-2024/25 globallookpress.com

«Ак Барс» выпал из зоны плей-офф, а Дадонова ждут только в декабре

Весной команда Анвара Гатиятулина дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила «Локомотиву» в шести матчах. Однако сейчас «Ак Барс» идёт за пределами зоны плей-офф на Востоке — на девятой строчке с 13 победами в 28 матчах.

По словам генменеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина, в казанском клубе рассчитывают, что форвард присоединится к команде в декабре, когда решатся вопросы с переездом семьи в Россию. Ближайший матч «Ак Барс» проведёт 17 ноября дома против московского «Динамо».