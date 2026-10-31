Журналист и инсайдер Пьер Лебрюн в материале для издания The Athletic прокомментировал возможный обмен российского нападающего Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ранее 33-летний форвард выразил желание сменить клубную прописку.

Никита Кучеров globallookpress.com

«У Кучерова есть список из 10 команд, в которые он готов перейти — это часть его модифицированного пункта о запрете на обмен. Не удивлюсь, если в этом списке окажется "Монреаль". "Тампа" ни за что не обменяет Кучерова к сопернику по дивизиону, но этот момент стоит держать в уме на случай, если 1 июля Кучеров выйдет на рынок.

Также стоит присмотреться к "Вегасу". Это как раз тот тип громкого хода, которые так успешно удаётся проворачивать генеральному менеджеру Келли Маккриммону. В своё время в клуб перешли такие звёзды, как Марк Стоун, Джек Айкел и Митч Марнер. Маккриммон всякий раз находил способ оформить подобные сделки», — написал Лебрюн.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Кучеров принял участие в 12 матчах, в которых набрал 17 очков — забросил семь шайб и сделал десять результативных передач при показателе полезности «+4». Нападающий выступает за «Тампу» с 2013 года и за это время провел в лиге более 750 матчей