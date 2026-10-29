«Автомобилист» на своем льду одержал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Максим Тарасов на 5-й минуте открыл счет, а на 20-й минуте Александр Кадейкин удвоил преимущество хозяев. На 27-й минуте Егор Виноградов отыграл одну шайбу, а на 45-й минуте Сергей Гончарук восстановил равновесие на табло и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время команды друг другу не забросили, а в послематчевых буллитах точнее оказались хозяева

Статистика матча 15 Удары в створ 37

«Автомобилист» набрал 22 балла и занимает пятое место в Восточной конференции, «Торпедо» с 27 очками поднялся на третью строчку в турнирной таблице Запада.