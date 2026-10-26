«Динамо» на своем льду потерпело поражение от «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

Игорь Ожиганов globallookpress.com

Игорь Ожиганов на 12-й минуте открыл счет. На 25-й минуте Даниил Давыдов удвоил преимущество бело-голубых. На 47-й минуте Михаил Гуляев сократил отставание, а на 60-й минуте Дамир Шарипзянов перевел игру в овертайм, где Майкл Маклауд принес победу омичам.

Статистика матча 25 Удары в створ 40

«Авангард» с 18 очками поднялось на девятое место в Восточной конференции, «Динамо» с 19 баллами остался на аналогичной строчке в турнирной таблице Запада.