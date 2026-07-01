Легендарный российский нападающий Александр Овечкин вышел на рынок свободных агентов.

Александр Овечкин globallookpress.com

В ночь с 30 июня на 1 июля истёк срок его контракта с «Вашингтоном», за который он выступает с 2005 года.

Его последнее соглашение было датировано 27 июля 2021 года и заключено на 5 лет на сумму 47,5 миллиона долларов (9,5 млн за сезон).

Всего за время выступления в составе «столичных» Овечкин заключил три контракта.

После окончания сезона 40‑летний нападающий выразил желание продолжить карьеру в лиге и остаться в «Вашингтоне» при условии, что ему позволит здоровье, а «Кэпс» будут претендовать на выход в плей‑офф и смогут побороться за Кубок Стэнли.

О своём будущем Овечкин обещал объявить в середине июля.