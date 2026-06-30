Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин высказался о желании продолжить карьеру в НХЛ.
«Какая команда НХЛ мне больше всего нравится? Не знаю. Тренеры каждый год меняются, поэтому мне тяжело сказать, где конкретно мне бы хотелось там играть. Просто хочу попробовать себя в НХЛ», — приводит слова Аймурзина AllHockey.Ru.
В минувшем сезоне нападающий провел за «Северсталь» 69 матчей, забросил 15 шайб и сделал 31 голевую передачу.
Всего за карьеру в КХЛ 24-летний нападающий набрал 168 (70+98) очков в 234 встречах.