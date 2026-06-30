Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин высказался о желании продолжить карьеру в НХЛ.

Данил Аймурзин globallookpress.com

«Какая команда НХЛ мне больше всего нравится? Не знаю. Тренеры каждый год меняются, поэтому мне тяжело сказать, где конкретно мне бы хотелось там играть. Просто хочу попробовать себя в НХЛ», — приводит слова Аймурзина AllHockey.Ru.

В минувшем сезоне нападающий провел за «Северсталь» 69 матчей, забросил 15 шайб и сделал 31 голевую передачу.

Всего за карьеру в КХЛ 24-летний нападающий набрал 168 (70+98) очков в 234 встречах.