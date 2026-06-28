Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Матье Дарче официально подтвердил, что российский вратарь Семен Варламов сохранит статус бэкапа и продолжит выполнять роль запасного голкипера в следующем сезоне.

Семен Варламов globallookpress.com

Руководство клуба рассчитывает на 38-летнего ветерана, который полностью пропустил минувший регулярный чемпионат НХЛ из-за длительного процесса восстановления после перенесенной операции. Опытный голкипер связан контрактными обязательствами с нью-йоркским коллективом до лета 2027 года, а его средний годовой оклад (кэпхит) составляет 2,75 миллиона долларов.

Для набора игровой формы россиянин привлекался к матчам в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где успел провести две встречи в составе фарм-клуба «Бриджпорт Айлендерс» и продемонстрировал высокий показатель надежности, отразив 93,9% нанесенных по его воротам бросков.