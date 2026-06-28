Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта российского нападающего Александра Овечкина.

Александр Овечкин globallookpress.com

Руководитель клуба отметил, что у сторон уже есть определённое понимание относительно возможных условий нового соглашения. При этом Патрик не стал раскрывать детали переговоров, чтобы не создавать лишнего давления вокруг ситуации.

«У Александра есть понимание, на какие условия он может рассчитывать. Я также понимаю, когда состоится наш разговор по поводу будущего контракта.

Не хочу говорить об этом публично, потому что тогда сразу появится конкретный дедлайн. Думаю, в ближайшее время мы обсудим всё с Алексом и поймём, как он смотрит на ситуацию», — заявил Патрик RMNB.