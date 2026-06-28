Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко отказался продлевать контракт с клубом.

Кирилл Марченко globallookpress.com

Как сообщает инсайдер и журналист Фрэнк Серавалли, 25-летний форвард уже уведомил руководство команды о том, что не намерен подписывать новое соглашение. При этом текущий контракт хоккеиста рассчитан до июня 2027 года, поэтому у «Коламбуса» остаётся возможность обменять игрока уже в ближайшее межсезонье.

Интерес к Марченко на рынке НХЛ уже появился. По имеющейся информации, одним из претендентов на российского нападающего является «Монреаль Канадиенс», который рассматривает усиление атакующей линии.

В прошедшем сезоне Марченко стал одним из ключевых игроков «Блю Джекетс». В регулярном чемпионате НХЛ он провёл 76 матчей, в которых набрал 67 очков — забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.