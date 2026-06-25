«Даллас Старс» продолжает обсуждать условия нового контракта со своим ключевым нападающим Джейсоном Робертсоном.

Джейсон Робертсон globallookpress.com

«Один источник утверждает, что "Старз" уже предложили Робертсону контракт на 8 лет и 12 млн за сезон. Есть несколько упоминаний, что Робертсон сейчас, возможно, претендует уже на $14 млн за сезон», — заявил инсайдер ESPN Грег Вышински.

В завершившемся сезоне 26-летний американец продемонстрировал высокую результативность, набрав 96 (45+51) очков в 82 встречах регулярного чемпионата НХЛ. По прошлому соглашению среднегодовой оклад хоккеиста составлял 7,75 млн долларов. Ожидается, что по новому договору заработная плата Робертсона существенно вырастет и превысит отметку в 10 млн долларов за сезон.