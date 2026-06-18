Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев высказался о поражении своей команды в финальной серии Кубка Стэнли.

Иван Барбашев globallookpress.com

«Проигрывать больно. Особенно когда добираешься до финала, ты так близок к победе. Мы были в двух матчах от победы и просто потерпели неудачу. Это больно, но я думаю, это сделает нас сильнее. Наверное, иногда нужно проиграть, чтобы победить. Просто нужно хорошо провести лето, перегруппироваться и снова взяться за дело», — цитирует Барбашева пресс-служба «Вегаса».

«Вегас» в финале Кубка Стэнли уступил «Каролине» со счетом 2-4. Команда в третий раз за девятилетнюю историю вышла в решающую стадию. В 2018-м году «рыцари» проиграли «Вашингтону», а в сезоне-2022/2023 клуб из Невады выиграл трофей.