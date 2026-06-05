Российский нападающий «Нью-Джерси Девилз» Арсений Грицюк может в ближайшее время подписать новое соглашение с клубом.

Арсений Грицюк globallookpress.com

По информации инсайдера Джеймса Николса, руководство «дьяволов» заинтересовано в сохранении 25-летнего форварда и рассматривает сразу несколько вариантов контракта. Среди них — долгосрочное соглашение на четыре года с общей суммой около 23 миллионов долларов либо более короткий двухлетний договор на сумму примерно шесть миллионов.

Действующее соглашение Грицюка с «Нью-Джерси» истекает предстоящим летом, поэтому стороны активно обсуждают условия продолжения сотрудничества.

В минувшем сезоне российский нападающий провёл 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.