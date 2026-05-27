Четвёртая игра финальной серии Западной конференции завершилась победой «Вегаса» на своём льду над «Колорадо» со счётом 2:1.

Уже на 5‑й минуте форвард хозяев Марк Стоун открыл счёт. На 55‑й минуте «Вегас» смог увеличить преимущество: шайба на счету Коула Смита.

На 58‑й минуте Габриэль Ландескуг забросил единственную шайбу «Колорадо», подсластив пилюлю поражения.

Таким образом, «Вегас» стал первым финалистом Кубка Стэнли, выиграв серию 4-0. Его соперником станет победитель пары «Каролина» — «Монреаль» (счет в серии 2-1).

За 9 лет существования команды «Вегас» выходит в финал уже в третий раз. Клуб дебютировал в НХЛ в 2017 году и ранее пробивался в финал в 2018 и 2023 годах, завоевав свой первый трофей в 2023‑м.