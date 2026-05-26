Сборная Латвии одержала победу над командой Венгрии в матче группового этапа ЧМ-2026 со счетом 8:1.
Голами в составе победителей отметились Рудольфс Бальцерс (10'), Денис Смирнов (19'), Эдуардс Тральмакс (20'), Томас Андерсонс (28'), Микс Тумановс (35'), Ральфс Крастенбергс (55') и Сандис Вилманис (58', 59').
Единственную шайбу в составе венгров забросил Мартон Немеш на 38-й минуте.
Латвия набрала 12 очков и занимает третье место в группе А, обеспечив себе выход в четвертьфинал ЧМ-2026. Венгры с 3 баллами завершают выступление на турнире, заняв седьмое место в турнирной таблице.