В матче группового турнира чемпионата мира сборная Германии разгромила команду Великобритании со счетом 6:3.

В составе победителей шайбы забросили Александр Карачун, Фредерик Тиффельс, Леон Гаванке, Фабио Вагнер, Андреас Эдер и Йозуа Самански. За британцев точные броски на счету Роберта Лаховича, Оливера Беттериджа и Роберта Дауда.

После этой игре Германия набрала 10 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице, Великобритания (0) — последняя. Команда уже лишилась шансов остаться в элитном дивизионе.