«Монреаль Канадиенс» уверенно стартовал в финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли, обыграв «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:2. Встреча состоялась на арене «Леново Центр» в Роли.

Иван Демидов globallookpress.com

Одним из героев матча стал российский нападающий Иван Демидов, отметившийся заброшенной шайбой. Теперь на счету 20-летнего форварда 8 (3+5) очков в 15 матчах нынешнего плей-офф НХЛ.

У «Каролины» российский форвард Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу. Для 26-летнего нападающего это уже четвёртое очко в девяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Канадиенс». Второй матч противостояния состоится 24 мая и начнётся в 02:00 мск.