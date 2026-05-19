«Монреаль» одержал победу над «Баффало» в седьмой встрече второго раунда Кубка Стэнли со счетом 3:2 в овертайме. Решающая игра серии прошла на льду в Баффало.

Победный гол забил Алекс Ньюхук после передачи Александра Каррье.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов провел на площадке 22 минуты и 19 секунд. За матч он выполнил три силовых приема, отметился двумя перехватами, одной потерей и завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Монреаль» выиграл серию со счетом 4-3 и пробился в финал Восточной конференции, где сыграет против «Каролины». Первый матч серии пройдет 22 мая.