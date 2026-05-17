Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин записал на свой счет пять (1+4) результативных баллов в шестом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс», который завершился со счетом 8:3. На данный момент счет в серии — 3-3.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Далин стал первым защитником в истории лиги, который набрал пять очков в одном матче плей-офф, когда его команда находилась на грани вылета.

Ранее рекорд по количеству очков, набранных защитником в одном матче плей-офф при угрозе поражения, принадлежал Джеку О'Доннеллу, который в 1955 году в составе «Монреаль Канадиенс» набрал четыре очка в пятом матче серии первого раунда против «Детройт Ред Уингз».