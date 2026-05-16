Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Динамо» Никиты Гусева, ответил на вопрос о будущем хоккеиста.

«Встреча с Тамбиевым? На следующей неделе планируем этот разговор. У Никиты есть желание остаться, поэтому пока ни с кем не общались. Вопрос еще и в средствах, важна сумма контракта, и за какие деньги "Динамо" будет заинтересовано.

Интерес "Спартака"? Я тоже слышал о том, что какой‑то интерес от них был, но в первую очередь отталкиваться будем от решения "Динамо"», — цитирует Черныха «Матч ТВ».

В сезоне КХЛ 2025/26 хоккеист набрал 55 очков (17 заброшенных шайб и 38 результативных передач) в 66 матчах. В плей-офф он заработал два очка (1 гол и 1 передача) в 4 играх.

Московское «Динамо» уступило минскому «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4, а «Спартак» проиграл «Локомотиву» с результатом 1-4.